Cостоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Сербии
6 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Сербия Александаром Вучичем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе разговора был проведен обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, была выражена обеспокоенность еще большей эскалацией ситуации.
Во время телефонного разговора были осуждены атаки беспилотников со стороны Ирана на Нахчыван.
В ходе беседы Президент Ильхам Алиев поздравил главу государства Сербии с днем рождения.
Александар Вучич выразил признательность Президенту Азербайджана за проявленное внимание.
Главы государств с удовлетворением отметили развитие дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими странами, обсудили перспективы сотрудничества.
