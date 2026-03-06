В Москве показали спектакль азербайджанского режиссера

В Москве состоялся показ спектакля "Однажды в Париже", поставленного молодым азербайджанским режиссером и актером Бахрузом Алиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, постановка была представлена Театром Историй - молодым коллективом профессиональных актеров, стремящимся создавать увлекательные сценические истории на актуальные темы.

Спектакль создан в жанре французского водевиля на основе пьес Макса Морэя начала ХХ века "Покинутая" и "Страдивариус", а также оригинальной драматургии Наталии Макуни.

"Однажды в Париже" представляет собой динамичную комедию положений о бедствующей труппе артистов, которая, оказавшись на грани разорения, пытается спасти свой театр. Постановка сочетает элементы "театра в театре": зритель становится свидетелем не только сценического действия, но и закулисной жизни артистов.

Отметим, что спектакль уже был показан на различных театральных площадках Москвы и успел вызвать заметный интерес у столичной публики. Очередной показ постановки также был тепло принят зрительской аудиторией.

Бахруз Алиев является выпускником Бакинской хореографической академии и Театрального института имени Бориса Щукина.