Исследование показало, что ядерную войну переживут только две страны в мире, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно моделированию ученых, применение 12 тысяч ядерных боеголовок, имеющихся в арсеналах ядерных держав, приведет к катастрофическим последствиям для планеты. Температура огненных шаров в эпицентрах взрывов может достигать 100 миллионов градусов Цельсия и мгновенно испарять вокруг себя миллионы людей. Однако главная угроза - не сами взрывы, а последующая "ядерная зима".

Эксперт по сценариям ядерного апокалипсиса Энни Джейкобсон, автор книги "Ядерная война: сценарий", детализировала последствия: сажа и пепел от сгоревших городов закроют солнце, вызвав десятилетнее похолодание. Такие регионы, как штат Айова, покроются снегом и станут непригодны для сельского хозяйства. Глобальный голод, по ее словам, добьет даже тех, кто переживет первые взрывы.

"Около трех миллиардов человек могут пережить первоначальные взрывы, но их жизнь будет неузнаваемой", - прогнозирует Джейкобсон.

Ученые полагают, что только две страны - Австралия и Новая Зеландия - обладают уникальным набором факторов, чтобы пережить ядерную войну. Сюда входят географическая удаленность от основных ядерных держав, способность производить продовольствие в условиях резкого похолодания и относительно низкая плотность целей для ударов. Однако жизнь там, по словам эксперта, будет далека от рая: людям придется бороться за еду, жить под землей и существовать в темноте из-за разрушения озонового слоя и радиационной угрозы.