КСИР готовил теракт против посольства Израиля в Азербайджане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил терракт против посольства Израиля в Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материалах расследования Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

СГБ Азербайджана в результате комплексных контрразведывательных мероприятий предотвратила террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались на территории страны специальной службой Исламской Республики Иран - КСИР.

С целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу страны были выбраны стратегические объекты: нефтепровод Баку-Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев и синагога "Ашкенази".

На территорию страны было переправлено три взрывных устройства, однако они были обезврежены, и была предотвращена их передача другим лицам.

Новость обновляется