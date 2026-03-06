Закир Гасанов обсудил с белорусским коллегой удар Ирана по Нахчывану

6 марта по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Стороны обсудили атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершённые с территории Исламской Республики Иран на Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Генерал-лейтенант В.Хренин отметил, что Республика Беларусь решительно осуждает подобные атаки и готова оказать Азербайджану необходимую поддержку.

Министры также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.