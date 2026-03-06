Баку поблагодарил международных партнеров за поддержку после ударов иранских беспилотников.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Мы выражаем искреннюю благодарность за заявления о поддержке, письма и телефонные звонки, полученные от наших международных партнеров после ударов иранских беспилотников по территории Азербайджанской Республики.

Мы высоко ценим проявленную солидарность с Азербайджаном и четкое подтверждение поддержки суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ нашей страны.

Мы благодарим все страны и международные организации, которые поддержали Азербайджан в это непростое время, и ценим их неизменную поддержку и участие", - говорится в публикации.

Отметим, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.