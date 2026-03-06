Сахиба Гафарова провела обсуждения с главой МИД Молдовы

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась 6 марта с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем.

Как сообщает Day.Az, на встрече отмечалось, что высокий уровень политических отношений между Азербайджаном и Молдовой создает широкие возможности для развития сотрудничества в различных областях. Стороны подчеркнули, что взаимные визиты глав государств и должностных лиц играют важную роль в углублении отношений между нашими странами и народами. Они также выразили удовлетворение взаимной поддержкой наших стран в рамках международных организаций.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что сотрудничество в рамках международных парламентских организаций успешно продолжается, и в этих структурах депутаты Азербайджана и Молдовы демонстрируют взаимную поддержку друг друга.

С. Гафарова осудила дроновые атаки, совершенные Ираном в направлении Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, отметив, что эти атаки против нашей страны неприемлемы и вызывают большое негодование у азербайджанского народа.

В свою очередь, М. Попшой заявил, что Молдова решительно осуждает эти атаки и отметил, что его страна солидарна с Азербайджаном в этом вопросе.

На встрече отмечалось, что Азербайджан и Молдова демонстрируют взаимную поддержку друг другу по ряду вопросов, особенно по вопросам территориальной целостности и суверенитета. М. Попшой выразил благодарность за поддержку, оказанную Азербайджаном во время энергетического кризиса в Молдове.

Председатель Милли Меджлиса также проинформировала о продолжающейся нормализации и мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. М. Попшой отметил, что его страна приветствует инициативы и лидерство Азербайджана в мирном процессе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.