Глава МИД ОАЭ осудил удары Ирана по Нахчывану

6 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахаян позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обсудили дроновые атаки, совершенные на территорию Азербайджана, а также текущую ситуацию с безопасностью.

Министр Абдулла бин Зайед Аль Нахаян подчеркнул, что он решительно осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и считает подобные действия недопустимыми.

Министры выразили обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке и отметили необходимость предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

Стороны также обсудили перспективы развития существующих стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.