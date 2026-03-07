Глава МИД ОАЭ осудил удары Ирана по Нахчывану
6 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Зайед Аль Нахаян позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны обсудили дроновые атаки, совершенные на территорию Азербайджана, а также текущую ситуацию с безопасностью.
Министр Абдулла бин Зайед Аль Нахаян подчеркнул, что он решительно осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и считает подобные действия недопустимыми.
Министры выразили обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке и отметили необходимость предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.
Стороны также обсудили перспективы развития существующих стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
