В Азербайджане bp по многим показателям входит в число лучших компаний отрасли.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

"Позвольте привести несколько примеров. Первый показатель - это то, что мы называем надежностью, то есть показатель того, сколько дней в году производственный объект находится в работе. Разумеется, мы стремимся к тому, чтобы это число было как можно выше", - сказал он.

Кристофоли отметил, что bp, как и многие другие компании, проводит так называемый бенчмаркинг - процесс оценки собственной эффективности по сравнению с коллегами по отрасли и более широким рынком.

"Ведь невозможно объективно определить, насколько хорошо работает компания, если не сопоставлять её результаты с показателями других компаний.

Поэтому у нас действует очень формализованный процесс: независимая компания проводит оценку, чтобы точно измерить нашу эффективность и сравнить её с результатами других участников отрасли", - сказал он.