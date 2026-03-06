Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
Президент США Дональд Трамп заявил, что никакой сделки с Ираном не будет.
Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал в публикации на странице в соцсети Truth Social.
"Никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции", - сказал он.
По его словам, после этого, а также после избрания "великого и приемлемого" лидера, США совместно с союзниками будут работать над восстановлением экономики Ирана и превращением страны в сильное и процветающее государство.
"У Ирана будет великое будущее. Сделаем Иран снова великим", - подчеркнул Трамп.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре