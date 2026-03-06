Эти автомобили собираются в Азербайджане местными специалистами

На Гянджинском автомобильном заводе коммунальная техника, а также грузовые автомобили марок КамАЗ и МАЗ собираются местными специалистами. На сегодняшний день на производстве изготовлено 115 единиц техники, каждая из которых имеет вместимость 22 кубических метра.

Как сообщает Day.Az, эта техника будет способствовать повышению уровня коммунальных услуг в регионах, а также улучшению санитарно-гигиенической ситуации.

Планируется направить произведенную технику в 58 городов и районов. Верхняя часть автомобилей была изготовлена местными специалистами, что стало первым подобным опытом для завода.

В рамках проекта на предприятии было закуплено и установлено современное оборудование, а все производственные процессы - резка, гибка, сварка, монтаж и покраска - выполняются местными специалистами.

Проект будет последовательно продолжаться с целью улучшения социальной инфраструктуры и экологической ситуации не только в столице Баку, но и в регионах страны.

В целом на Гянджинском автомобильном заводе производятся тракторы, комбайны, другая сельскохозяйственная техника, легковые и грузовые автомобили. В настоящее время на предприятии работают около 500 сотрудников.