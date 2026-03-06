https://news.day.az/economy/1820481.html Стало известно, когда bp планирует начать добычу из резервуаров «свободного газа» на АЧГ bp планирует начать добычу из резервуаров "свободного газа" на Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) летом. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.
Стало известно, когда bp планирует начать добычу из резервуаров «свободного газа» на АЧГ
bp планирует начать добычу из резервуаров "свободного газа" на Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) летом.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.
"Меня особенно радует то, что в первой половине года, примерно к лету, мы введём в эксплуатацию скважину в более глубокой части месторождения АЧГ. Это позволит изучить новую часть резервуара, которая может дать большой объём газа, что значительно увеличит наши показатели добычи", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре