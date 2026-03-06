Айдын Ализаде завоевал путевку в финал Кубка мира в Баку

Гимнаст Айдын Ализаде квалифицировался в финал этапа Кубка мира, который проходит в Баку. 18-летний спортсмен занял седьмое место в опорном прыжке на квалификационном этапе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Ализаде получил 13,733 балла в опорном прыжке, что позволило ему попасть в финальную стадию турнира.

Отметим, что ранее путевки в финал завоевали еще два отечественных гимнаста: Никита Симонов в упражнениях на кольцах и Дениз Ализаде в опорном прыжке.

Напомним, что соревнования проходят в Национальной гимнастической арене. Первый финальный день соревнований состоится завтра.