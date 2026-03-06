Этих лиц могут оштрафовать на 30 манатов

Несмотря на то что обязанность регистрации граждан по месту проживания закреплена в законодательстве, некоторые по-прежнему не соблюдают это требование. В связи с этим в последнее время правоохранительные органы значительно усилили проверки в данном направлении.

Как сообщает Day.Az, за нарушение закона предусмотрена административная ответственность.

Отметим, что если гражданин по какой-либо причине меняет место проживания, он должен обратиться в соответствующий орган исполнительной власти и оформить временную регистрацию.

При несоблюдении требований законодательства наступает административная ответственность. Согласно статье 563 Кодекса об административных правонарушениях, лицу может быть вынесено предупреждение или назначен административный штраф в размере 30 манатов.

Контроль за регистрацией граждан по месту жительства осуществляют сотрудники органов внутренних дел. С этой целью полицией могут проводиться соответствующие рейды.

Согласно законодательству, при смене места проживания гражданин должен в течение 10 дней обратиться в соответствующий орган и пройти регистрацию. Несоблюдение этого требования влечет административную ответственность.

Кроме того, если гражданин находится вне места постоянного проживания более 60 дней и не оформляет временную регистрацию по месту фактического проживания, это также считается административным правонарушением.

Даже лица, не имеющие документа о праве собственности на жилье, могут оформить регистрацию по месту проживания. Для этого они могут подать онлайн-заявление через мобильное приложение e-Polis и быстро пройти процедуру регистрации.