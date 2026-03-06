Джейхун Байрамов проинформировал суданского коллегу об иранской атаке на Нахчыван

6 марта 2026 года министр иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи Аль-Дин Салем Ахмед позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что дроновая атака со стороны Исламской Республики Иран 5 марта на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, сопровождавшаяся ущербом гражданской инфраструктуре и населению, противоречит международному праву. Он довел до внимания, что Азербайджан требует разъяснений и извинений за данную атаку, а также принятия необходимых неотложных мер для того, чтобы такие случаи не повторялись. Министр Судана выразил обеспокоенность по поводу этих атак, отметив недопустимость подобного.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.