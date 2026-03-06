Часть НДС будет возвращаться на карту сразу после совершения покупки

В целях автоматизации механизма возврата налога на добавленную стоимость Государственная налоговая служба при Министерстве экономики начинает реализацию нового проекта социального партнерства совместно с Kapital Bank и PAŞA Bank.

Как сообщает Day.Az, теперь при совершении покупок с использованием карт этих банков часть суммы НДС будет автоматически возвращаться на карточный счет гражданина сразу после оплаты товара.

Согласно официальной информации, автоматизация механизма повысит прозрачность и значительно упростит процесс для граждан.

Цель проекта - сделать механизм возврата НДС еще более простым и обеспечить более оперативное получение возвращаемых средств.

Экономисты отмечают, что после автоматизации проекта возврата НДС гражданам больше не придется ждать кассовый чек в магазинах. Это также облегчит процесс для людей старшего поколения, которые испытывают трудности при сканировании чеков.

Таким образом, граждане смогут сразу получать часть положенного им возврата НДС.

Кроме того, это позволит предотвратить некоторые случаи мошенничества в данной сфере.