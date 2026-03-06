Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Италией

6 марта вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в регионе, в частности о дроновых атаках со стороны Ирана на территорию Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул недопустимость подобных атак, отметив, что любые действия против суверенитета и территориальной целостности страны противоречат международному праву. Было отмечено, что такие действия, создающие угрозу для гражданского населения и инфраструктуры, представляют серьёзную угрозу региональной безопасности и стабильности.

Министр Антонио Таяни выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации и подтвердил солидарность с Азербайджаном. Он подчеркнул важность восстановления стабильности в регионе.

Итальянский министр также поблагодарил Азербайджан за создание условий для эвакуации граждан Италии через территорию Азербайджана, высоко оценив это.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили также перспективы сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами.