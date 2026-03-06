Азербайджан и Молдова договорились проводить консультации по вопросам сотрудничества

Азербайджан и Молдова договорились проводить регулярные консультации по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на пресс-конференции в Баку заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

"На ближайшие годы мы договорились проводить регулярные консультации по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая анализ двусторонней договорно-правовой базы и консульские вопросы. В ходе встречи стороны подчеркнули важность экономического сотрудничества и положительную динамику двусторонней торговли в 2025 году, когда рост составил 22%", - сказал министр.

Он отметил, что нынешние показатели двусторонней торговли все еще не соответствуют существующему потенциалу.

"Мы договорились о дальнейшем расширении экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в этом направлении", - подчеркнул М.Попшой.

Ранее Михай Попшой заявил, что Молдова осуждает удары Ирана по Нахчывану.