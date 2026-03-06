https://news.day.az/society/1820353.html Хорошая новость для пенсионеров В связи с предстоящими праздниками в этом месяце началась досрочная выплата пенсий, пособий и стипендий. Как сообщает Day.Az, сегодня были выплачены пенсии за март жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.
В связи с предстоящими праздниками в этом месяце началась досрочная выплата пенсий, пособий и стипендий.
Как сообщает Day.Az, сегодня были выплачены пенсии за март жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.
Отметим, что в преддверии праздников Новруз и Рамазан также планируется выплатить пенсии жителям других регионов страны, в том числе гражданам, которым пенсия назначена на льготных условиях.
Кроме того, предусмотрено досрочное перечисление мартовских пособий и стипендий - до наступления праздников Новруз и Рамазан.
