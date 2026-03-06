https://news.day.az/sport/1820338.html Сегодня азербайджанские дзюдоисты выступят на Гран-при в Австрии Сегодня в австрийском Линце стартует турнир серии Гран-при по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований на татами выйдут три представителя сборной Азербайджана в двух весовых категориях.
Сегодня азербайджанские дзюдоисты выступят на Гран-при в Австрии
Сегодня в австрийском Линце стартует турнир серии Гран-при по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований на татами выйдут три представителя сборной Азербайджана в двух весовых категориях.
В весе до 60 кг Мурад Мурадлы начнет выступление с 1/8 финала и встретится с представителем Германии Максимом Тараном.
В категории до 66 кг Руслан Пашаев в 1/16 финала встретится с победителем пары Эран Фикс (Израиль) - Юсуф Нуркович (Черногория).
В этой же весовой категории Ислам Рагимов также начнет выступление с 1/16 финала. Его соперником станет победитель пары Андреас Прокоп (Австрия) - Алессио Де Лука (Италия).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре