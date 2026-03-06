https://news.day.az/world/1820336.html В Турции произошло землетрясение В городе Каш провинции Анталья в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Как передает Day.Az, об этом распространило информацию Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD). Землетрясение было зафиксировано на глубине 12 километров.
