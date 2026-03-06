В Турции произошло землетрясение

В городе Каш провинции Анталья в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, об этом распространило информацию Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Землетрясение было зафиксировано на глубине 12 километров.