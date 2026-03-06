Венгрия решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван

Посольство Венгрии в Азербайджан осудило атаки Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление сделал посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.

"Посольство Венгрии решительно осуждает нападения, совершенные против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики. Подобное недопустимое нарушение безопасности и суверенитета Азербайджана, а также норм международного права наносит ущерб региональной стабильности", - говорится в заявлении.

Посол подчеркнул, что Венгрия выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана.

"Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавил дипломат.

Отметим, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.