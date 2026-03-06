Минтранс Азербайджана и британская компания Palantir обсудили мониторинг инфраструктуры

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и британская компания Palantir обсудили мониторинг инфраструктуры.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство, обсуждения состоялись в ходе встречи министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с представителями компании Palantir, в рамках его визита в Великобританию.

Отмечается, что во время встречи обсуждались возможности сотрудничества между Азербайджаном и Palantir в сферах национальной интеграции данных, управления с помощью искусственного интеллекта, кибербезопасности и мониторинга критической инфраструктуры.

Также состоялся обмен мнениями относительно развития местных компетенций, передачи знаний и потенциальной роли Азербайджана в применении платформ Palantir в Африке.

Отметим, что в рамках визита в Великобританию министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев уже провел ряд встреч с представителями технологических и инновационных компаний. На встречах обсуждались возможные направления сотрудничества в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инновационных технологий.