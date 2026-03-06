В немецком порту был замечен 12-метровый кит

В немецком порту Висмар был замечен 12-метровый кит.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

Согласно немецким СМИ, ранним вторничном вечером в Балтийском порту неожиданно появился гигантский финвал. Причиной его появления, вероятно, стала застрявшая на ките рыболовная сеть длиной около 100 метров, которую животное тянуло за собой. Сеть была удалена спасателями.

По данным NDR, водная полиция пыталась вернуть кита в Балтийское море, но животное долго не желало покидать Висмар. Лишь к вечеру дайверу удалось направить кита в открытые воды.