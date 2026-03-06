График работы бакинского метро изменится

В связи с Международным женским днем 8 марта и объявлением 9 марта нерабочим днем в соответствии с Трудовым кодексом, в режим работы "Бакинского метрополитена" будут внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам заявил советник председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Эмиль Ахмедов.

По его словам, в оба нерабочих дня метрополитен будет работать по усиленному графику. На участке "28 Мая - Ахмедлы" интервал движения поездов в течение дня составит 2,5 минуты. 8 и 9 марта на всех линиях будут предусмотрены резервные поезда и необходимый персонал, а также усилен контроль.

На "Фиолетовой" линии, а также на участках "Ази Асланов - Ахмедлы" и "Джафар Джаббарлы - Хатаи" интервалы движения останутся без изменений.

Пассажиры, следующие в направлении "Бакмил" и обратно, 8 и 9 марта смогут воспользоваться расписанием субботнего дня.