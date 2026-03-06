Подписан План консультаций между Азербайджаном и Молдовой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подписали "План консультаций на 2026-2027 годы между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Молдова".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел в социальной сети "X".

Отмечается, что данный документ вновь подтверждает приверженность сторон укреплению политического диалога, углублению двустороннего сотрудничества и продвижению партнерства между Азербайджаном и Молдовой.