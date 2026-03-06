Turkish Airlines и Pegasus приостановили рейсы в Иран

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила рейсы в Иран до 20 марта, а Pegasus - до 12 марта. Другие авиаперевозчики не будут выполнять рейсы как минимум до 9 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Министр написал в своем аккаунте в социальной сети X, что на данный момент рейсы в Иран, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию, выполняемые авиакомпаниями Turkish Airlines, AJet, Pegasus и SunExpress, приостановлены до конца дня 9 марта. Кроме того, Pegasus Airlines исключила рейсы в Иран до 12 марта, а Turkish Airlines - до 20 марта.

Он также отметил, что воздушное пространство Ирана, Израиля, Ирака, Катара, Бахрейна, Кувейта и Сирии (за исключением Алеппо) остается закрытым.

"В Омане, Иордании и Саудовской Аравии частично продолжаются рейсы, а в Объединенных Арабских Эмиратах авиадвижение осуществляется в ограниченном режиме", - отметил Уралоглу.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.