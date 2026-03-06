Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Почему Россия до сих пор официально не отреагировала на то, что иранские дроны нанесли удар по Нахчывану? Вопрос, на который Москва почему-то предпочли не отвечать. Хотя в данном случае молчать уже невозможно, слишком серьезен сам факт. Речь идет о прямой атаке на территорию государства, которое Россия официально называет союзником. Но когда дело дошло до конкретного испытания этих "союзнических отношений", из Москвы не прозвучало ровным счетом ничего.

5 марта вооруженные силы Ирана запустили беспилотники по территории Нахчыванской Автономной Республики. Целями стали международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Назвать это можно только одним словом - террористическая атака. И особенно циничной она выглядит на фоне того, какую позицию занимает Азербайджан. Баку в нынешнем конфликте придерживается жесткого нейтралитета. Более того, азербайджанская сторона не раз подчеркивала: ее территория никогда не будет использована для ударов по Ирану. Это звучало и до эскалации, и уже после ее начала.

Международная реакция была быстрой и достаточно жесткой. Турция, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Пакистан, Украина, Беларусь, ряд европейских стран - все они осудили атаку. Высказались и международные организации - ООН, Европейский союз, Организация тюркских государств.

Практически все - кроме России.

Причем молчание Москвы нельзя объяснить ни нехваткой информации, ни медленной бюрократией. Российская дипломатия работает достаточно оперативно, когда считает нужным. Но когда удар наносится по Азербайджану, вдруг наступает полная тишина.

Причем тишина эта особенно показательная, если вспомнить, что делает Азербайджан на фоне нынешней напряженности вокруг Ирана. Фактически Баку стал гуманитарным коридором для десятков государств. Через азербайджанскую территорию эвакуируются иностранные граждане.

По последним данным, только с 28 февраля по утро 5 марта через Азербайджан из Ирана были вывезены 1317 человек - граждане разных стран. Всего же Баку получил более 2500 обращений от более чем 50 государств с просьбой помочь в эвакуации.

Россия, кстати, за это поблагодарила Азербайджан. Но вот на атаку по территории страны, которая помогает спасать людей, Москва почему-то ответить не сочла нужным.

И это происходит на фоне и без того непростого периода в отношениях между Баку и Москвой. После трагического крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, напряжение между двумя странами никуда не исчезло. За эту катастрофу Россия до сих пор так и не принесла четких и однозначных извинений, которых ожидало азербайджанское общество.

А теперь самое интересное.

В 2022 году Азербайджан и Россия подписали Московскую декларацию о союзническом взаимодействии. Красивый документ с громкими словами - уважение суверенитета, поддержка безопасности, стратегическое партнерство.

Вот только сейчас возникает простой и неудобный вопрос: где все это?

Если один сосед атакует территорию Азербайджана, запускает дроны по аэропорту и школам, а так называемый союзник предпочитает делать вид, что ничего не произошло - это ли союзничество?

Главный вопрос остается без ответа. Почему Россия до сих пор официально не отреагировала на удар иранских дронов по Нахчывану?

Иногда дипломатическое молчание говорит гораздо больше, чем любые слова. И именно поэтому нынешняя тишина Москвы звучит особенно громко. Молчание "союзника" в такие моменты - это уже позиция.