Азербайджанские дипломаты эвакуированы из Ирана

Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана

Как сообщает Day.Az, сотрудники дипломатического представительства нашей страны в Иране вернулись в Азербайджан через пункт пропуска на государственной границе Астара.

Процесс эвакуации осуществлялся с выполнением всех необходимых процедур: проверки документов, регистрации и других формальностей, а также были приняты все меры для обеспечения безопасности.

Процесс эвакуации через пункт пропуска на государственной границе Астара продолжается без перерывов и осуществляется в соответствии с установленными процедурами под контролем соответствующих органов.