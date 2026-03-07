https://news.day.az/politics/1820578.html Азербайджанские дипломаты эвакуированы из Ирана - ФОТО Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана Как сообщает Day.Az, сотрудники дипломатического представительства нашей страны в Иране вернулись в Азербайджан через пункт пропуска на государственной границе Астара.
Азербайджанские дипломаты эвакуированы из Ирана - ФОТО
Как сообщает Day.Az, сотрудники дипломатического представительства нашей страны в Иране вернулись в Азербайджан через пункт пропуска на государственной границе Астара.
Процесс эвакуации осуществлялся с выполнением всех необходимых процедур: проверки документов, регистрации и других формальностей, а также были приняты все меры для обеспечения безопасности.
Процесс эвакуации через пункт пропуска на государственной границе Астара продолжается без перерывов и осуществляется в соответствии с установленными процедурами под контролем соответствующих органов.
