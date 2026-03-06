Антониу Кошта приедет в Азербайджан с первым официальным визитом

Президент Совета Европейского союза Антониу Кошта 11 марта совершит свой первый официальный визит в Азербайджан и проведет ряд встреч с высокопоставленными представителями правительства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейский совет.

"Азербайджан является стратегически важным партнёром для ЕС. Наше сотрудничество в энергетической сфере играет ключевую роль в диверсификации поставок и укреплении энергетической безопасности. Встреча также позволит обсудить быстро меняющуюся геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. ЕС выражает полную солидарность с правительством и народом Азербайджана", - говорится в сообщении.

Отношения между ЕС и Азербайджаном основаны на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве, действующем с 1999 года. Европейский союз является одним из крупнейших инвесторов в Азербайджане и его главным торговым партнером.