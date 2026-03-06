В Баку состоялся вечер памяти мастера мугама Гаджибабы Гусейнова

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся музыкальный вечер "Nadir muğam gecəsi", посвящённый памяти выдающегося ханенде, мастера мугамного искусства, народного артиста Гаджибабы Гусейнова, сообщает Day.Az. Мероприятие было организовано Nadir Events.

Гаджибаба Гусейнов - один из выдающихся представителей азербайджанской мугамной школы. Он был известен не только как талантливый исполнитель, но и как тонкий знаток классической мугамной традиции, посвятивший многие годы преподаванию и воспитанию молодых ханенде. Его творчество внесло значительный вклад в сохранение и развитие азербайджанского мугама, а его ученики сегодня продолжают традиции великого мастера на сценах страны и за её пределами.

Вечер, вызвавший большой интерес у любителей мугама, собрал на одной сцене известных представителей музыкального искусства. Концертную программу вёл литературный чтец Гусейнага Асланов.

В концертной программе выступили народные артисты Симара Иманова и Забит Набизаде, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженный артист Закир Алиев, ханенде Эльгиз Алиев, Вяфа Везирова, Мамед Наджафов, Ровшан Баширов, Муталлим Демиров и Гусейн Меликов.

Исполнение ханенде сопровождал ансамбль народных инструментов под руководством народного артиста Эльчина Гашимова (тар) и заслуженного артиста Эльнура Ахмедова (кяманча). Также в концерте приняли участие Алтай Нифталиев (тар) и Хайям Мамедов (кяманча).

Репертуар вечера отличался особым богатством и был выстроен в соответствии с творческим наследием Гаджибабы Гусейнова. Зрители с большим вниманием слушали в исполнении мастеров фрагменты мугамов "Сегях", "Баяты-Шираз", "Чахаргях" и "Раст", проникновенные философские теснифы, а также любимую народную песню Ay Dilbər.

Этот музыкальный вечер стал данью глубокого уважения к творческому пути великого ханенде и запомнился как значимое событие в деле сохранения и передачи богатого наследия азербайджанского мугама молодому поколению.

