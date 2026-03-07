Сколько стоят цветы к 8 Марта? - Цены в магазинах Баку - ФОТО
В преддверии Международного женского дня - 8 марта спрос на цветы значительно возрос.
Об этом Day.Az рассказал продавец одного из цветочных магазинов города.
По словам продавца, по мере приближения праздника особенно популярны красные, оранжевые и розовые розы. Он отметил, что цены по сравнению с прошлым годом существенно не изменились.
"Сейчас одна роза стоит 7 манатов. В прошлом году она продавалась по 8 манатов. Стоимость букетов зависит от количества цветов и составляет примерно от 35 до 55 манатов", - сообщил продавец.
Он добавил, что в магазине также продаются другие цветы по разной цене: ромашка - 5 манатов, альстромерия - 4 маната, гортензия - 25 манатов, лихноцветы - 4 маната, кустовые розы - 9 манатов, тюльпаны - 4 маната.
По словам продавца, по мере приближения праздника ожидается дальнейшее увеличение спроса на цветы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре