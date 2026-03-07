В Иране произошло землетрясение

емлетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Согласно данным службы, эпицентр подземных толчков находился примерно в 74 километрах к западу от города Бендер-Аббас, акватория порта которого расположена на севере Ормузского пролива. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.