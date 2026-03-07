https://news.day.az/world/1820587.html В Иране произошло землетрясение емлетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS). Согласно данным службы, эпицентр подземных толчков находился примерно в 74 километрах к западу от города Бендер-Аббас, акватория порта которого расположена на севере Ормузского пролива.
В Иране произошло землетрясение
емлетрясение магнитудой 4,1 произошло на юге Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Согласно данным службы, эпицентр подземных толчков находился примерно в 74 километрах к западу от города Бендер-Аббас, акватория порта которого расположена на севере Ормузского пролива. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
