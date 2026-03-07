https://news.day.az/politics/1820590.html Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стамбул. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана. В рамках визита предусмотрено участие и выступление главы МИД на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Также запланировано проведение ряда двусторонних встреч Дж.Байрамова на высоком уровне.
