https://news.day.az/politics/1820590.html

Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Стамбул. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана. В рамках визита предусмотрено участие и выступление главы МИД на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).