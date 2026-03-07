Два азербайджанских дзюдоиста выступят на Гран-при в Линце

Вусал Галандарзаде и Омар Раджабли будут представлять Азербайджан в весовой категории до 81 кг на Гран-при в Линце.

Азербайджанские дзюдоисты Вусал Галандарзаде и Омар Раджабли примут участие во втором дне Гран-при в Линце, который является этапом мирового турне Международной федерации дзюдо (IJF). Оба спортсмена выступят в весовой категории до 81 кг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, Галандарзаде начнет соревнования с 1/32 финала, где его соперником будет японец Такахиро Ямашина.

Раджабли выйдет на татами с 1/16 финала, его противником станет победитель пары американец Йохан Силот - венгр Бенедек Тот.

Гран-при в Линце собирает сильнейших дзюдоистов со всего мира, предоставляя им шанс набрать рейтинговые очки и получить путевки на крупные международные турниры.

Результаты сегодняшних боев определят дальнейший путь азербайджанских атлетов в турнире. Победители продолжат борьбу за медали Гран-при, который завершится в ближайшие дни.