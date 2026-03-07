https://news.day.az/sport/1820631.html Сегодня пройдут матчи 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги Сегодня в 18-м туре Азербайджанской баскетбольной лиги состоятся еще два матча. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первой игре дня "Шеки" на своей площадке примет "Сабах". Встреча пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Шеки и начнется в 14:00. В другом матче "Абшерон Лайонс" сыграет против "НТД".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первой игре дня "Шеки" на своей площадке примет "Сабах". Встреча пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Шеки и начнется в 14:00.
В другом матче "Абшерон Лайонс" сыграет против "НТД". Игра состоится в Спортивном центре "Серхедчи" и стартует в 19:30.
Отметим, что ранее в рамках тура "Сумгайыт" обыграл "Губу" (117:116), "Серхедчи" оказался сильнее "Орду" (70:67), а "Нахчыван" победил "Лянкяран" (104:73). Матчи 18-го тура завершатся 8 марта.
