Спикеры парламентов Азербайджана и ОАЭ обсудили региональные процессы и атаки Ирана.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакра Гобаша с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

Были обсуждены процессы, происходящие в регионе. Спикеры выразили серьезную обеспокоенность в связи с необоснованными нападениями Исламской Республики Иран на территории обеих стран и их гражданское население и решительно осудили подобные действия.

Стороны подчеркнули, что народы Азербайджана и ОАЭ выступают сторонниками мира и стабильности, а подобные атаки, направленные против гражданского населения, являются неприемлемыми.

Сакр Гобаш, отметив на фоне последних событий, что ОАЭ солидарны с Азербайджанской Республикой, руководством страны и народом, подчеркнул значение солидарности и сотрудничества между нашими дружественными государствами.

Спикер Сахиба Гафарова выразила благодарность за данную позицию.

Отметив необходимость воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, спикеры подчеркнули, что парламенты, представляющие народы, играют особую роль в продвижении диалога и взаимопонимания.

В ходе телефонного разговора также была подчеркнута важность уважения суверенитета государств, соблюдения принципов международного права и Устава ООН, а также укрепления сотрудничества и солидарности между дружественными странами для сохранения безопасности и стабильности в регионе. Была отмечена значимость усиления координации и консультаций между дружественными государствами с точки зрения обеспечения региональной безопасности и стабильности.