В Азербайджан из Ирана эвакуировано свыше 1700 человек

Эвакуация граждан как Азербайджана, так и других стран из Ирана продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 08:00 28 февраля до 10:00 7 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1761 человек, включая граждан различных государств.

Так, были эвакуированы: 487 граждан Китая, 297 Азербайджана, 282 России, 173 Таджикистана, 118 Пакистана, 57 Омана, 44 Италии, 32 Индонезии, 20 Испании, 18 Саудовской Аравии, 21 Ирана, 16 Франции, 13 Грузии, 10 Болгарии, 10 Конго, 8 Бразилии, 8 Великобритании, 7 Беларуси, 7 Узбекистана, а также по 6 граждан Объединенных Арабских Эмиратов, Словакии и Канады.

Кроме того, эвакуированы по 5 граждан Сербии, Нигерии, Казахстана, Афганистана и Чехии; по 4 гражданина Бахрейна, Иордании, Швейцарии, Шри-Ланки, Японии, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии и Кувейта.

В списке также значатся по 3 гражданина Катара, Бангладеш, Мексики, Филиппин, Финляндии, Румынии и Хорватии; по 2 гражданина Непала, Ливана, Кыргызстана, Йемена, Судана, Индии и Кипра.

По одному гражданину Польши, Австралии, Туниса, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Мьянмы, Мальдивских островов, Кубы, Южной Африки, Швеции, Германии и Ватикана были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.