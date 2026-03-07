Какой будет погода 8 марта?

8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах возможна морось, к вечеру вероятны осадки. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az