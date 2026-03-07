Корабли в Персидском заливе маскируются под китайские, чтобы избежать атак Ирана

Корабли в Персидском заливе изменили сигналы через транспондеры, чтобы избежать нападений Ирана, и начали указывать, что они принадлежат Китаю, а на борту находится китайский экипаж.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Financial Times, за последнюю неделю не менее 10 судов сообщили в системе автоматической идентификации, что они "принадлежат Китаю" или "на борту есть китайский экипаж". Некоторые корабли также подделывают GPS-сигналы, чтобы избежать опасности.

По данным Lloyd's Market Association, в настоящее время около 1000 судов заблокированы в Персидском заливе и его окрестностях. Общая стоимость этих судов составляет около 25 миллиардов долларов.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.