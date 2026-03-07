Экспертов не впечатлила камера нового смартфона Google

Эксперты DxOMark протестировали основную камеру нового бюджетного смартфона Google Pixel 10a. Устройство получило 134 балла и заняло 75-е место в глобальном рейтинге.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка уступила выпущенному два года назад Google Pixel 8a с более крупным 64-мегапиксельным сенсором, который набрал 136 баллов. Также результат оказался ниже, чем у базового iPhone 15 со 145 баллами. При этом Pixel 10a показал более высокий итог, чем ряд прежних флагманов, включая iPhone 14, Google Pixel 6 и Samsung Galaxy S23.

По сути, камера Pixel 10a повторяет модуль Google Pixel 9a. Прирост в шесть баллов по сравнению с 9a достигнут главным образом за счет улучшенной программной обработки изображения.

Среди сильных сторон устройства специалисты отметили точную экспозицию и достаточно широкий динамический диапазон в большинстве условий съемки, быстрый и стабильный автофокус, нейтральный баланс белого и корректную цветопередачу. В дневных и интерьерных сценах камера обеспечивает хорошую детализацию, а сверхширокоугольный модуль демонстрирует корректную экспозицию и естественные цвета.

К недостаткам отнесены заметные шумы при слабом освещении, нестабильность экспозиции и баланса белого в темных сценах, снижение уровня деталей в сложных условиях съемки, а также периодические сбои фокусировки при записи видео. Кроме того, модель получила ограниченные возможности зума из-за отсутствия отдельного телеобъектива.