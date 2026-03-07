Тяжелое ДТП в Баку: пассажира спасли из раздавленного автомобиля

В Министерство по чрезвычайным ситуациям по "горячей линии" 112 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Баку на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе, а также о том, что один из граждан оказался зажат в автомобиле.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения легковых автомобилей марок "Toyota Corolla", "Hyundai" и "Toyota Prius". В результате аварии гражданка, находившаяся в легковом автомобиле "Toyota Prius", получила телесные повреждения различной степени тяжести и оказалась зажата в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных спасательных средств спасатели извлекли гражданку Исламзаде Назрин Фаиг гызы 1994 года рождения и передали ее бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.