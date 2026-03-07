Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана вырос за январь

В январе текущего года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 268,4 млн долларов США. За этот период экспорт продовольственной продукции вырос на 22,6%, достигнув 103 млн долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" за 2026 год, опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сахара увеличился на 169,3%, хлопчатобумажной пряжи - на 137,6%, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 90,8%, алюминия и изделий из него - на 39,5%, фруктов и овощей - на 32,1%, хлопкового волокна - на 23,2%, чая - на 20,9%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 14,2%.

В январе 2026 года экспорт аграрной продукции вырос на 32,6% и составил 85,7 млн долларов США, экспорт аграрно-промышленной продукции достиг 21,9 млн долларов США. В целом совокупный экспорт аграрной и аграрно-промышленной продукции увеличился на 23,8%, составив 107,6 млн долларов США.

В отчетный период в перечне экспортируемых товаров ненефтяного сектора первое место заняло золото (33 млн долларов США). На втором месте - очищенный лесной орех (29,3 млн долларов США), на третьем - свежая хурма (22,3 млн долларов США).

В январе 2026 года объем экспорта ненефтяной продукции составил: в Российскую Федерацию - 77 млн долларов США, в Швейцарию - 38,6 млн долларов США, в Грузию - 31,6 млн долларов США, в Турцию - 31,5 млн долларов США, в Украину - 15,2 млн долларов США.

В рейтинге частных экспортеров по итогам января 2026 года в первую десятку вошли следующие компании: Представительство Azerbaijan International Mining Company Limited в Азербайджанской Республике, ООО AGRARCO, ООО Prime Cotton, ЗАО Baku Steel Company, ООО Prime LM, ООО KHAN-EL, ООО "Азербайджанское сахарное производственное объединение", ООО AFA Export, ООО P-AQRO, ООО Mors Trading.

Среди государственных компаний, участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора, лидирует ЗАО AzerGold. Далее в списке представлены: ООО SOCAR Polymer, Управление маркетинга и экономических операций SOFAZ, ООО "Азералюминий", ООО "Азерпамбыг Агропромышленный комплекс", ООО "Нахчыван Энергия", Научно-производственное предприятие "Санайеджихаз", ООО SOCAR CAPE, ОАО "Гарадагский стекольный завод", ОАО "Азерхалча".

В январе 2026 года Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги в 32 страны мира на сумму 1,5 млн долларов США. Доходы от экспорта услуг составили 65% от общего дохода "Азеркосмоса".

В отчетный период в пятерку крупнейших импортеров спутниковых телекоммуникационных услуг вошли: Великобритания - 348,5 тыс. долларов США, Люксембург - 283 тыс. долларов США, Швеция - 187,2 тыс. долларов США, Турция - 72,4 тыс. долларов США, Пакистан - 69,6 тыс. долларов США.