Повар Неймара подала на футболиста в суд

Повар нападающего "Сантоса" Неймара подала в суд на футболиста, обвиняя его в нарушении условий трудового контракта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Metropoles, женщина утверждает, что на протяжении своей работы в особняке футболиста она часто вынуждена была работать гораздо дольше установленного рабочего времени.

По информации источника, ее рабочий день в среднем длился более 14 часов, хотя по условиям контракта он не должен был превышать 10 часов. В некоторых случаях ей приходилось оставаться на работе до 23:00 или даже позже, чтобы подготовить блюда для 150 гостей, приглашенных Неймаром.

Кроме того, она занималась разгрузкой продуктов, что, по ее словам, привело к проблемам с позвоночником и воспалению тазобедренного сустава.

В своем иске женщина требует компенсацию в размере около 43 тысяч евро, включая штрафы, оплату сверхурочных, компенсацию за пропущенные перерывы, моральный ущерб, ущерб здоровью и медицинские расходы.