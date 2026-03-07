Президент Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Словакии за оказанную поддержку и солидарность - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Словакии Петеру Пеллегрини за поддержку Азербайджана после дроновых ударов Ирана по Нахчывану.
Как передает Day.Az, публикация об этом была размещена в аккаунте главы государства в "X".
В публикации говорится: "Выражаю искреннюю благодарность Президенту Словакии Петеру Пеллегрини за его принципиальную позицию и проявленную солидарность после недавних атак беспилотников со стороны Ирана по гражданской инфраструктуре в Нахчыване.
Оперативная поддержка со стороны Азербайджана в эвакуации словацких дипломатических сотрудников из Тегерана является наглядным проявлением высокого уровня и стратегического характера отношений между нашими странами, а также подтверждением нашей приверженности международному сотрудничеству".
