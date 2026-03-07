Президент Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Словакии за оказанную поддержку и солидарность

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Словакии Петеру Пеллегрини за поддержку Азербайджана после дроновых ударов Ирана по Нахчывану.

Как передает Day.Az, публикация об этом была размещена в аккаунте главы государства в "X".

В публикации говорится: "Выражаю искреннюю благодарность Президенту Словакии Петеру Пеллегрини за его принципиальную позицию и проявленную солидарность после недавних атак беспилотников со стороны Ирана по гражданской инфраструктуре в Нахчыване.

Оперативная поддержка со стороны Азербайджана в эвакуации словацких дипломатических сотрудников из Тегерана является наглядным проявлением высокого уровня и стратегического характера отношений между нашими странами, а также подтверждением нашей приверженности международному сотрудничеству".