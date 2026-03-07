Арда Гюлер стал вторым лучшим ассистентом топ-5 лиг Европы

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер вошел в число лучших ассистентов сезона среди игроков ведущих чемпионатов Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 21-летний футболист отметился результативной передачей в матче 27-го тура Ла Лиги против "Сельты". На 11-й минуте он ассистировал Орельену Тчуамени.

Этот ассист стал для Гюлера 15-м в текущем сезоне во всех турнирах. По этому показателю он сравнялся с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандешем.

Лидером по количеству результативных передач среди игроков топ-5 европейских лиг в сезоне-2025/2026 является Майкл Олисе из "Баварии", на счету которого 23 ассиста. На втором месте располагаются Арда Гюлер ("Реал") и Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), у которых по 15 голевых передач.