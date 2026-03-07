Иран взял ответственность за атаку на Нахчыван

Президент Ирана Масуд Пезешкиан "принес свои извинения соседним странам за атаки и удары со стороны Ирана".

Как сообщает Day.Az, об этом он заявил в своем видеообращении.

Фактически Пезешкиан признал, что атака беспилотников на Нахчыван 5 марта была инициирована иранской стороной, тем самым признав ответственность за произошедшее.

Кроме того, в обращении президент Ирана отметил, что Временный совет страны отдал приказ вооруженным силам не наносить удары по государствам, с территории которых не ведутся атаки на Иран. По сути, это также свидетельствует о признании Тегераном своей ответственности за случившееся.

Напомним, Временный совет Ирана был сформирован после ликвидации аятоллы Али Хаменеи. В него входят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной системы Ирана, а также авторитетный богослов аятолла Арафи.

В завершение своего выступления Пезешкиан объяснил произошедшее тем, что после ударов Израиля и США командный состав иранской армии оказался "обезглавлен", в результате чего отдельные подразделения получили возможность самостоятельно принимать решения о нанесении ударов.

Тем самым президент Ирана фактически признал, что в текущих условиях вооруженные силы страны действуют не как единая централизованная структура.

Отметим, что согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.