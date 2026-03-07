Белый дом показал «иранскую GTA»

Белый дом опубликовал видеоролик с ударами по военным объектам на территории Ирана, оформленный в стиле популярной компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas.

Как передает Day.Az, соответствующее видео было размещено на официальных страницах администрации США в соцсети X.

В ролике кадры ударов по военным целям сопровождаются графическими элементами и визуальным стилем, напоминающим оформление культовой игры серии GTA.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.