Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Казахстана за поддержку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку, оказанную после атак иранских дронов на Нахчыван.

Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация была размещена в аккаунте Президента в социальной сети X.

В публикации говорится: "Выражаю признательность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за решительное осуждение атак иранского государства на Нахчыван и оказанную нашей стране поддержку в духе существующих между Азербайджаном и Казахстаном братских и союзнических отношений".