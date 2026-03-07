https://news.day.az/officialchronicle/1820605.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Казахстана за поддержку Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку Азербайджана после дроновых ударов Ирана по Нахчывану. Как передает Day.Az, публикация об этом была размещена в аккаунте главы государства в "X".
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Казахстана за поддержку
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил признательность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за поддержку, оказанную после атак иранских дронов на Нахчыван.
Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация была размещена в аккаунте Президента в социальной сети X.
В публикации говорится: "Выражаю признательность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за решительное осуждение атак иранского государства на Нахчыван и оказанную нашей стране поддержку в духе существующих между Азербайджаном и Казахстаном братских и союзнических отношений".
