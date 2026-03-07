Джейхун Байрамов проинформировал туркменского коллегу об иранской атаке на Нахчыван

7 марта заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на МИД.

Во время телефонного разговора обсуждались вопросы, возникшие в связи с ударом дронов по территории Нахчыванской Автономной Республики со стороны Исламской Республики Иран.

Министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию об атаке дронов. Он отметил, что этот удар по территории Азербайджанской Республики является нарушением норм и принципов международного права и способствует росту напряженности в регионе. Было подчеркнуто требование предоставить объяснение со стороны Ирана в кратчайшие сроки.

Министр Туркменистана выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам взаимного интереса.